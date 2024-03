Niemal połowa Polaków zapomina o spożywaniu wody, a 35 proc. nie lubi jej smaku. Najnowsze badanie Waterdrop

Światowy Dzień Wody. Nawet ⅓ osób nie lubi jej smaku

Naukowcy z National Institiutes of Health, udowodnili, że odpowiednie nawodnienie wiąże się ze znaczącym zmniejszeniem ryzyka niewydolności serca. W naszym kraju na chorobę tę cierpi nawet około miliona Polaków. Utrzymywanie nawyku picia wystarczającej ilości płynów jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia, o czym powinniśmy pamiętać nie tylko w trakcie zbliżającego się Światowego Dnia Wody, obchodzonego corocznie 22 marca.

Wyniki najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Waterdrop wskazują, że w wypijaniu odpowiedniej ilości wody Polakom najbardziej przeszkadza zapominanie o tym (47,8 proc.). Ankietowani wskazali również, że 35 proc. z nich nie lubi smaku wody, podczas gdy 9,2 proc. osób twierdzi, że brakuje im na to czasu, a 8 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Polacy nie piją wystarczającej ilości wody, ale chcą to zmienić

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Światowy Dzień Wody poprzez rezolucję w 1992 roku. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności, kobiety powinny pić przynajmniej 2 litry wody dziennie, a mężczyźni nawet 2,5 litra. Wyniki badania przeprowadzonego przez Waterdrop ukazują, że nawet 93,7 proc. respondentów zamierza wypijać w tym roku co najmniej 2 litry dziennie. Jednak wcześniejsze badanie pokazało nam, że nie będzie to proste. Tylko 22,2 proc. Polaków pije więcej niż dwie szklanki wody dziennie, a aż 8,5 proc. pije jej zaledwie mniej niż dwie w trakcie doby.

Skuteczne sposoby na nawadnianie się

Polacy uważają, że w spożywaniu większej ilości wody dziennie pomogłoby im posiadanie butelki zawsze przy sobie (38,6 proc.), inny smak wody (32,8 proc.) oraz aplikacja przypominająca o jej piciu (17,7 proc.). Z kolei 8,3 proc. respondentów badania Waterdrop nie ma na ten temat zdania, a 2,7 proc. uważa, że pomogłoby im picie wody o konkretnych, ustalonych godzinach. Dostępne od Waterdrop w limitowanych edycjach: stalowa butelka termiczna Glossy o pojemności 600 ml, w kolorze pastelowej, delikatnej zieleni oraz powracający smak rozpuszczalnych Microdrinków Cola mogą pomóc osobom, które chcą dbać o regularne nawadnianie się poprzez posiadanie butelki z piciem zawsze przy sobie oraz tym, którzy nie lubią smaku wody.

Zrównoważony rozwój

Waterdrop dba o to, aby stać się ekologicznym liderem w branży napojów. Ambasadorem oraz inwestorem marki jest uznany tenisista Novak Djoković. W ubiegłym roku firma podjęła współpracę z Rosie Huntington Whiteley oraz Conchitą Wurst. Waterdrop wierzy w świat bez plastiku i wprowadza butelki wielokrotnego użytku oraz Microdrinki bez dodatku cukru i konserwantów.

Waterdrop® to marka, która powstała w 2016 roku w Austrii, obecnie działa w 11 krajach europejskich, USA, Singapurze oraz Australii. Przyświecają jej dwie idee – picia większej ilości wody oraz wyeliminowania plastiku w formie jednorazowych butelek. W ofercie waterdrop® znajdują się smakowe, rozpuszczalne w wodzie kapsułki wzbogacone o witaminy i ekstrakty roślinne oraz akcesoria, takie jak butelki, termokubki i dzbanki filtrujące wodę. Marka dostarcza innowacyjne rozwiązania wspierające dobre samopoczucie konsumentów poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów oraz doświadczeń związanych z kwintesencją życia – wodą.

https://waterdrop.pl/

https://www.facebook.com/waterdroppolska/